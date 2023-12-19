Германия сократила генерацию электроэнергии на 20,3% в III квартале

Выработка электроэнергии в Германии в третьем квартале уменьшилась на 20,3% относительно аналогичного периода прошлого года - до 94,2 млрд кВт.ч, по предварительным расчетам Федерального статистического управления (Destatis).
Причиной этого, вероятнее всего, является снижение спроса в энергоемких отраслях из-за замедления темпов экономического роста в стране и увеличение импорта электроэнергии, говорится в сообщении ведомства.
Производство электричества из возобновляемых источников в июле-сентябре выросло на 8,1%. На долю ВИЭ пришлось 60,2% общего объема генерации по сравнению с 44,4% в третьем квартале 2022 года. Производство на традиционных источниках упало на 42,9%, а его доля опустилась до 39,8% с 55,6%.
Выработка электроэнергии на основе природного газа увеличилась на 9,2%, доля повысилась до 12,7% с 9,3%.
ФРГ в третьем квартале не производила электричество за счет атомной энергии после остановки трех последних АЭС.
Генерация на ветряных электростанциях в третьем квартале выросла на 16,2%, на солнечных - на 6,6%. В результате на долю ВЭС пришлось 24,4% общего производства электричества (годом ранее - 16,8%), на СЭС - 21,5% (16,1%).
Импорт электроэнергии в июле-сентябре взлетел на 78,6% - до 23,1 млрд кВт.ч. Крупнейшими поставщиками являлись Дания, Франция, Нидерланды, Норвегия, Австрия и Швейцария.
При этом Германия экспортировала 9,9 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 38,2% ниже прошлогоднего показателя, сообщает Destatis.
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