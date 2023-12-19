Нафтогаз: суд в Великобритании признал решение арбитража в Гааге по компенсации компании $5 млрд за крымские активы

Высокий суд юстиции Англии и Уэльса признал арбитражное решение трибунала в Гааге о компенсации группе "Нафтогаз" ущерба в размере $5 млрд в связи с утратой активов в Крыму, говорится в сообщении украинской компании.
Согласно пресс-релизу, приказ о признании вынесен судом в Великобритании 5 декабря 2023 года. Отмечается, что обращение в суд Англии и Уэльса является частью глобальной стратегии группы по взысканию указанной компенсации.
"Британский суд признал недавнее арбитражное решение о компенсации "Нафтогазу" ущерба в $5 млрд за активы группы в Крыму. Поскольку (Россия - ИФ) добровольно не уплатила средства, предусмотренные гаагским решением, мы продолжаем использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств в целевых юрисдикциях, где есть российские активы", - приведены в сообщении слова главы "Нафтогаза" Алексея Чернышова.
В пресс-релизе говорится, что "Нафтогаз" также работает над получением подтверждения и принудительным исполнением арбитражного решения в Соединенных Штатах и других целевых юрисдикциях. Компания добавила, что 23 февраля предстоит рассмотрение дела судом округа Колумбия (после вручения России повестки через дипломатические каналы).
Проценты, предусмотренные за неуплату средств в соответствии с арбитражным решением, продолжают начисляться до полной выплаты компенсации по решению суда, уточнили в "Нафтогазе".
Ранее "Нафтогаз Украины" и еще пять компаний группы подали ходатайство в окружной суд США по округу Колумбия о подтверждении решения Арбитражного трибунала при постоянной палате Третейского суда в Гааге, которое обязало Россию уплатить $5 млрд (включая проценты) компенсации за убытки и утраченное имущество "Нафтогаза" в Крыму.
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