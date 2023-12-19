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СНГ 19.12.2023 22:55

Военные Украины предложили призвать в армию дополнительно до 500 тысяч человек - Зеленский

Военные предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Это все-таки вопросы наших военных, главкома, Генштаба, они обратились на уровне нашей ставки по вопросу мобилизации. Вопрос очень чувствительный, я считаю. Они обратились относительно защиты нашей страны и потенциальных контрнаступательных действий, относительно дефицита. Их взгляд был на Ставке, они предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек", - сказал Зеленский на пресс-конференции во вторник.

Президент подчеркнул, что это "очень серьезная цифра".

"Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтоб поддерживать это направление", - добавил он.

При этом Зеленский отказался говорить о деталях наступательных и оборонительных действий в следующем году.

"Я не могу вам сказать о целях. У нас были сложности на юге, потому что все вокруг говорили, какие у нас цели... Прошу прощения..., что не могу вам сказать, не могу вам сказать ни одной детали из наших контрнаступательных и оборонительных действий в следующем году", - отметил он.

Он подчеркнул, что на 2024 год стоит задача произвести миллион беспилотных летательных аппаратов.

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Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, МОБИЛИЗАЦИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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