Тинькофф Бизнес запустил переводы манатах в Азербайджан

«Тинькофф Бизнес» расширил возможности валютных переводов за границу для юридических лиц в РФ.

В сообщении Тинькофф Бизнес отмечается, что теперь российские компании могут рассчитываться в национальных валютах через Тинькофф с контрагентами из Азербайджана, Беларуси, Бразилии, Кыргызстана и Таджикистана.

Бизнес-клиентам доступны входящие и исходящие платежи в азербайджанских манатах (AZN). Таким образом, российские компании могут осуществлять оплату бизнес-партнерам в национальных валютах и не терять процент из-за двойной конвертации.

«Многие российские компании активно работают с предпринимателями из Азербайджана, Беларуси, Бразилии, Кыргызстана и Таджикистана. Мы понимаем трудности, которые возникают у наших клиентов и поэтому продолжаем развивать корреспондентские отношения с банками в новых странах. Дополнительные валюты для расчета с иностранными партнерами помогут сделать зарубежные переводы быстрее и без дополнительных комиссий и убытков от двойной конвертации», - сказал Леонид Назаров, руководитель управления продуктов Тинькофф Бизнеса.

Р.Ахмедов