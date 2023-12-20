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Бизнес и законодательство 20.12.2023 10:52

Тинькофф Бизнес запустил переводы манатах в Азербайджан

«Тинькофф Бизнес» расширил возможности валютных переводов за границу для юридических лиц в РФ.

В сообщении Тинькофф Бизнес отмечается, что теперь российские компании могут рассчитываться в национальных валютах через Тинькофф с контрагентами из Азербайджана, Беларуси, Бразилии, Кыргызстана и Таджикистана.

Бизнес-клиентам доступны входящие и исходящие платежи в азербайджанских манатах (AZN). Таким образом, российские компании могут осуществлять оплату бизнес-партнерам в национальных валютах и не терять процент из-за двойной конвертации.

«Многие российские компании активно работают с предпринимателями из Азербайджана, Беларуси, Бразилии, Кыргызстана и Таджикистана. Мы понимаем трудности, которые возникают у наших клиентов и поэтому продолжаем развивать корреспондентские отношения с банками в новых странах. Дополнительные валюты для расчета с иностранными партнерами помогут сделать зарубежные переводы быстрее и без дополнительных комиссий и убытков от двойной конвертации», - сказал Леонид Назаров, руководитель управления продуктов Тинькофф Бизнеса.

Р.Ахмедов

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Тэги: РФ, ПЕРЕВОДЫ, ВАЛЮТНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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