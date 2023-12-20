Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8646 RUR   0.0188 GBR   2.1632 TRY   0.0584

Цена на нефть

19.12 $/bbl +/- WTI 73.94 +1.12 Brent 79.23 +1.28

ТЭК 20.12.2023 11:34

Чехия и Словакия обратились в Брюссель с просьбой сохранить поставки российской нефти - Токарев

Чехия и Словакия по-прежнему хотят получать российскую нефть, обратились по этому вопросу в Евросоюз.

"И Чехия, и Словакия обратились сейчас в Брюссель с просьбой сохранить эти объемы поставок российской нефти, потому что у них реально нет возмоности получать нефть в других источниках", - сообщил президент "Транснефти" Николай Токарев в интервью телеканалу "Россия 24".

"У чехов есть немножко (поставок нефти - ИФ) со стороны Триеста через другой нефтепровод, но в целом без нашей нефти они просто не смогут существовать", - уточнил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЧЕХИЯ, СЛОВАКИЯ, НЕФТЬ


Похожие новости


Россия высылает старшего дипломата посольства Чехии в Москве США и Чехия принимают меры для сокращения энергозависимости от РФ Продолжение деструктивной линии Чехии в отношении России не останется без реакции - МИД РФ В МИД РФ сочли вымогательством требования Праги о компенсации за Врбетице Прага призвала Москву вывести Чехию из списка "недружественных стран" Госсекретарь США обсудил с премьером Чехии проблемы, связанные с Россией Боррель считает реакцию Москвы на высылку российских дипломатов из Чехии непропорциональной Боррель считает реакцию Москвы на высылку российских дипломатов из Чехии непропорциональной Посол Чехии в четверг будет вызван в МИД РФ - Захарова В Праге не исключают высылки из страны других российских дипломатов, если Россия не вернет чешских

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az