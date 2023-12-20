Чехия и Словакия обратились в Брюссель с просьбой сохранить поставки российской нефти - Токарев

Чехия и Словакия по-прежнему хотят получать российскую нефть, обратились по этому вопросу в Евросоюз.
"И Чехия, и Словакия обратились сейчас в Брюссель с просьбой сохранить эти объемы поставок российской нефти, потому что у них реально нет возмоности получать нефть в других источниках", - сообщил президент "Транснефти" Николай Токарев в интервью телеканалу "Россия 24".
"У чехов есть немножко (поставок нефти - ИФ) со стороны Триеста через другой нефтепровод, но в целом без нашей нефти они просто не смогут существовать", - уточнил он.
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