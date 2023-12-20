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Дальнее зарубежье 20.12.2023 20:04

Глава ВС Судана генерал аль-Бурхан вызывает все больше недовольства у подчиненных из-за неудач в борьбе с СБР

В окружении главнокомандующего вооруженными силами Судана генерала Абделя Фаттаха аль-Бурхана нарастает недовольство им в связи со сложностями военной кампании против Сил быстрого реагирования (СБР), сообщает в среду "Аль-Джазира" со ссылкой на источники.

"По словам источников, близких к суданским силам безопасности, подчиненные аль-Бурхана в ярости от того, как он ведет войну", - передает телеканал.

Накануне стало известно, что суданские военные оставили административный центр провинции Эль-Гезира город Вад-Медани, расположенный в 170 км к юго-востоку от Хартума. Он играл важнейшую роль в гуманитарных операциях международных агентств. По данным Международной организации по миграции, появление отрядов СБР в городе привело к бегству до 300 тыс. человек из этого района.

По данным "Аль-Джазиры", после отступления ВС Судана из Вад-Медани в соцетях появились многочисленные призывы к суданским генералам сместить аль-Бурхана. При этом командование пообещало расследовать оставление военными позиций в Вад-Медани.

За неделю до потери Вад-Медани бывший армейский офицер заявил "Аль-Джазире", что большинство генералов считает аль-Бурхана слабым лидером. Однако, уточнил он, никто не хочет переворота, чтобы не нарушить структуру командования ВС Судана в разгар боев с СБР. "Как только война кончится, аль-Бурхан уйдет", - подчеркнул источник.

С 15 апреля в Судане идет вооруженный конфликт между суданскими военными и СБР. Точные цифры погибших неизвестны. Свои дома были вынуждены покинуть примерно 7 млн человек, а 1,5 млн бежали из страны.

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Тэги: СУДАН, ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ, ЛОЯЛЬНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ

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