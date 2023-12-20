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Дальнее зарубежье 20.12.2023 18:27

Литва, Латвия и Эстония договорились о единообразном применении санкций ЕС против России

Премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии договорились о едином региональном применении санкций Евросоюза против России и Белоруссии, сообщил литовский кабинет министров.

Премьеры Ингрида Шимоните, Эвика Силиня и Кайя Каллас подписали соответствующее соглашение в среду. Документ обязывает обеспечить единый таможенный досмотр и обмен информацией. Соответствующие ведомства стран Балтии должны будут начать применять региональный подход не позднее 31 января 2024 года.

Страны обязуются, что их таможенные органы договорятся следовать общим методам расследования, запрашивать дополнительную документацию о транзите или конечном использовании товаров, дополнительные декларации от производителей и экспортеров, чтобы снизить риск обхода санкций.

В декларации отмечается, что для стран Балтии важно работать вместе, чтобы обеспечить единообразное применение санкций.

Евросоюз с февраля 2022 года утвердил 12 пакетов санкций против России.

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Тэги: ПРИБАЛТИКА, РОССИЯ, САНКЦИИ, СОГЛАШЕНИЕ


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