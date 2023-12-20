Баку и Анкара намерены сотрудничать в сфере эффективного использования водных ресурсов бассейнов рек Араз и Кура

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз на встрече в среду обсудили вопросы сотрудничества между Баку и Анкарой в сфере транспорта и защиты водных ресурсов.
В ходе встречи особо отмечена динамика развития сотрудничества в сфере транспорта. В частности, рост объема грузоперевозок между двумя странами за 10 месяцев 2023 года составил 35%.
«Премьер-министр Асадов, отметил, что все вопросы повестки дня сотрудничества между двумя странами в сфере транспорта решены в положительном ключе. Он добавил, что Азербайджаном применены значительные скидки на тарифы на железнодорожные перевозки для турецких перевозчиков», - сообщила пресс-служба кабинета министров Азербайджана.
По ее информации, стороны также отметили значимость реализации проекта железной дороги Карс-Нахчыван с точки зрения обеспечения прямого железнодорожного сообщения между основной частью Азербайджана и Турцией. В этой связи подчеркнута важность протокола о намерениях, подписанного президентами двух стран в сентябре текущего года.
Стороны также заявили, что о готовности к сотрудничеству в области охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата.
«В частности, отмечена необходимость эффективного использования водных ресурсов, мировые запасы которых увеличиваются на фоне глобальных климатических изменений в последнее время. Подчеркнуто, что защита водных ресурсов имеет стратегическое значение для Азербайджана, как и для всех стран. В этой связи особо подчеркнута необходимость сотрудничества между двумя странами по вопросам охраны и эффективного использования водных ресурсов бассейнов рек Араз и Кура», - говорится в информации.
Асадов и Йылмаз выразили удовлетворение активным участием турецких компаний в ведущихся восстановительно-строительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре.
«Также были обсуждены вопросы, связанные с расширением азербайджано-турецких отношений в сельском хозяйстве, гуманитарной сфере, образовании, туризме и других сферах, представляющих интерес», - говорится в информации.
Н.Аббасова
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