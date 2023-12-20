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Оборона 20.12.2023 16:35

Гасанов проинспектировал боевую готовность военнослужащих на освобожденных территориях Азербайджана

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и спецпредставитель президента Азербайджана в Лачинском районе Масим Мамедов встретились с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях.

«Министр обороны отметил важность надлежащего выполнения военнослужащими возложенных на них обязанностей для совершенствования личной подготовки, повышения знаний и навыков. До сведения военнослужащих было доведено, что они должны быть готовы в любой момент выполнить любые задачи Верховного Главнокомандующего», - сообщает оборонное ведомство.

Министр осмотрел представленную военную технику и проверил готовность экипажей.

Гасанов также дал соответствующим должностным лицам поручения об улучшении социально-бытовых условий военнослужащих и поддержания высокого уровня боевой готовности.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, БОЕГОТОВНОСТЬ, ИНСПЕКЦИЯ


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