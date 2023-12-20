Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8646 RUR   0.0188 GBR   2.1632 TRY   0.0584

Цена на нефть

19.12 $/bbl +/- WTI 73.94 +1.12 Brent 79.23 +1.28

ТЭК 20.12.2023 21:05

Еврокомиссия начала антидемпинговое расследование в отношении китайского биодизеля

Европейская комиссия (ЕК) начала антидемпинговое расследование в отношении импорта биодизеля из Китая в Евросоюз.

Такое решение принято в связи с жалобами, поступившими от европейских производителей биодизеля, говорится в сообщении регулятора.

"Европейские производители предоставили свидетельства того, что биодизель, импортируемый из Китая в ЕС, поступает по искусственно заниженным ценам, - отмечают в ЕК. - Это наносит серьезный ущерб европейской отрасли, которая не может конкурировать с настолько низкими ценами".

Биодизель является альтернативой ископаемым видам топлива для европейского транспортного сектора, его использование улучшает энергобезопасность ЕС, говорится в сообщении.

Объем ежегодного спроса на биодизель в ЕС составляет порядка 31 млрд евро, отмечают в ЕК.

"Если демпинг и его ущерб для европейских производителей будет подтвержден, регулятор может принять меры (обычно в виде пошлин на импорт) для ограничения последствий несправедливой торговли", - отмечают в ЕК.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, БИОДИЗЕЛЬ, ЕК, РАССЛЕДОВАНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az