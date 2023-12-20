Еврокомиссия начала антидемпинговое расследование в отношении китайского биодизеля

Европейская комиссия (ЕК) начала антидемпинговое расследование в отношении импорта биодизеля из Китая в Евросоюз.
Такое решение принято в связи с жалобами, поступившими от европейских производителей биодизеля, говорится в сообщении регулятора.
"Европейские производители предоставили свидетельства того, что биодизель, импортируемый из Китая в ЕС, поступает по искусственно заниженным ценам, - отмечают в ЕК. - Это наносит серьезный ущерб европейской отрасли, которая не может конкурировать с настолько низкими ценами".
Биодизель является альтернативой ископаемым видам топлива для европейского транспортного сектора, его использование улучшает энергобезопасность ЕС, говорится в сообщении.
Объем ежегодного спроса на биодизель в ЕС составляет порядка 31 млрд евро, отмечают в ЕК.
"Если демпинг и его ущерб для европейских производителей будет подтвержден, регулятор может принять меры (обычно в виде пошлин на импорт) для ограничения последствий несправедливой торговли", - отмечают в ЕК.
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