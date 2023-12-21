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Дальнее зарубежье 21.12.2023 03:43

Генпрокуратура Германии хочет конфисковать средства на счете НРД на 720 млн евро - FT

Генпрокуратура Германии подала в суд во Франкфурте-на-Майне ходатайство о конфискации средств на счете Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу "Московской биржи") в немецком подразделении JPMorgan Chase на сумму более 720 млн евро, пишет Financial Times.

По данным издания, после попадания под санкции ЕС в июне 2022 года НРД попытался перевести средства на счет Национального клирингового центра (НКЦ) в Commerzbank. Однако банки не провели перевод из-за санкций против НРД.

Генпрокуратура Германии расценивает этот запрос о переводе как попытку нарушить санкции.

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Тэги: РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, АКТИВЫ, КОНФИСКАЦИЯ


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