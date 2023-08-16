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Бизнес и законодательство 16.08.2023 13:27

Hugo Boss планирует продать бизнес в РФ и переориентироваться на оптовые продажи

Немецкий производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss AG пересмотрел бизнес-модель в России, планирует продать активы и переориентироваться на оптовый бизнес в стране, говорится в отчете компании.

Компания классифицировала все активы и обязательства в РФ как предназначенные для реализации, ведутся переговоры о продаже, говорится в отчете.

Первым на это обратил снимание "Коммерсант". В пресс-службе Hugo Boss изданию сообщили, что в настоящее время компания "пересматривает бизнес-структуру в России и ищет решение, соответствующее бизнес-модели концерна".

Hugo Boss с 9 марта 2022 года временно закрыл свои магазины в России, приостановил все розничные операции и онлайн-продажи. В 2021 году на Россию и Украину приходилось около 3% выручки компании.

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Тэги: РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, РИТЕЙЛЕР, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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