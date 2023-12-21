Начальники Генштабов стран НАТО 17-18 января обсудят в Брюсселе имеющие стратегическое значение для альянса вопросы

Высший военный орган НАТО - Военный комитет - проведет в Брюсселе заседания 17-18 января 2024 года на уровне начальников генеральных штабов стран Североатлантического альянса, объявила в среду штаб-квартира организации.
Совещание пройдет под председательством главы Военного комитета адмирала Роба Бауэра. В нем будут участвовать верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR) генерал Кристофер Каволи и верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации (SACT) генерал Филипп Лавинь. К участникам встречи присоединится приглашенный коллега из Швеции, отмечается в сообщении штаб-квартиры НАТО.
В документе говорится, что заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников Генштабов позволит им обсудить "вопросы, имеющие стратегическое значение для Североатлантического альянса".
В том числе предусмотрено рассмотрение вопросов оборонной промышленности, военного потенциала и оперативного планирования. Главы штабов обороны также обсудят "дорожную карту" по адаптации к текущим и будущим угрозам.
Среди других тем дискуссий натовских военачальников - комплексная противовоздушная и противоракетная оборона с целью повышения боеготовности и оперативной совместимости в мирное время и в периоды кризисов и конфликтов.
Начальники Генштабов предоставят дополнительные рекомендации относительно приоритетов военного сдерживания и обороны НАТО с акцентом на ключевые требования к потенциалу в преддверии решений саммита альянса в Вашингтоне в июле 2024 года.
Участники встречи впервые проведут заседание в формате Совета НАТО-Украина. Они обсудят события в стране, ситуацию на местах, а также "продолжающуюся поддержку Украины со стороны НАТО и союзников".
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