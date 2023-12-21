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Транспорт и связь 21.12.2023 06:16

Саудовский лоукостер Flynas может выйти на IPO в 2024 году

Саудовская бюджетная авиакомпания Flynas готовится провести IPO в Эр-Рияде в следующем году и привлекла Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley и Fransi Capital для организации размещения, сообщает агентство Bloomberg.

Одним из акционеров Flynas является компания саудовского принца Аль-Валида ибн Талала Kingdom Holding Co. Госинвестфонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) приобрел 17% в Kingdom Holding в прошлом году.

Flynas начала осуществлять полеты под брендом Nas Air в 2007 году. Компания рассматривала возможность размещения акций на открытом рынке с 2008 года и в 2018 году даже привлекала западные инвестбанки, включая Morgan Stanley и Citigroup Inc. для организации сделки.

Flynas, вероятно, имеет хорошие перспективы в связи с предпринимаемыми властями Саудовской Аравии усилиями по развитию туристического сектора.

Эр-Рияд рассчитывает удвоить поток международных туристов к 2030 году и недавно создал авиакомпанию Riyadh Air, которая, как ожидается, будет конкурировать с региональными лидерами Emirates и Qatar Airways.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ЛОУКОСТЕР, IPO, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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