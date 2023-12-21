Власти Мали увидели в контактах Алжира с туарегами-сепаратистами угрозу отношениям между странами

Власти Мали заявили, что Алжир, контактируя без участия Бамако с сепаратистами из числа туарегов, вмешивается во внутренние дела страны, и вызвали в МИД алжирского посла, сообщают западные СМИ.

Алжир был главным посредником в заключении мирного договора в 2015 году между Бамако и восставшими в 2012 году туарегами. Руководство некоторых движений туарегов теперь признает, что их лидеры живут в Алжире.

"Посла Алжира вызвали, чтобы заявить ему решительный протест после недавних недружественных шагов алжирских властей, предпринятых под предлогом реализации мирного процесса в Мали", - цитируют СМИ выдержки из заявления МИД Мали.

В ведомстве подвергли критике "периодические встречи, проходившие на самом высоком уровне, без участия малийских властей и без малейшей информации о происходящем, с людьми, известными своей враждебностью к правительству Мали". В МИД отметили, что подобные действия грозят будущему отношений Мали с Алжиром.

Накануне также стало известно, что альянс повстанцев-туарегов заявил о перекрытии основных дорог на севере Мали, ведущих к границам с Мавританией, Алжиром и Нигером. Повстанцы заявили, что будут контролировать трассы к городам Менака, Кидаль, Гао, Тимбукту и Таудении, движение любого транспорта и перевозку всех товаров.

Несмотря на мирное соглашение 2015 года, дестабилизация ситуации в Мали привела к росту активности групп радикальных исламистов, а затем кризис в сфере безопасности перекинулся на соседние Буркина-Фасо и Нигер.

В июне военные власти Мали потребовали вывода сил ООН из страны. В начале декабря работа Многопрофильной комплексной миссии по стабилизации в Мали (МИНУСМА), учрежденной в 2013 году, подошла к концу.

В августе на севере Мали вспыхнули столкновения между военными, повстанцами, в основном из туарегов, и джихадистами - за контроль над территорией, которую покидали служащие МИНУСМА.

31 октября, когда МИНУСМА ушла из лагеря в районе города Кидаль, его немедленно захватили повстанцы. Но уже в середине ноября армия Мали после боев вступила в Кидаль, который годами считался оплотом сепаратистов. Лидер малийских мятежников, борющихся за отделение северной части страны, Биляль Шариф пообещал продолжить сопротивление.