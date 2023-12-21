Airbus получил заказ на 1,7 млрд евро от Минобороны Испании

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE получила от министерства обороны Испании заказ на поставку 16 военных самолетов на общую сумму 1,695 млрд евро.
Airbus поставит легкие транспортные самолеты модели Airbus C295 в комплектации для морского патрулирования. Такие самолеты используются для обнаружения подводных лодок, разведки и патрулирования, а также для спасательных операций.
В заказ также входят тренировочные системы и логистическая поддержка.
Самолеты будут собраны на заводе Airbus в Севилье.
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