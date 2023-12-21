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Дальнее зарубежье 21.12.2023 12:35

В Сенате США хотят от Белого дома усиления внимания к конфликту в Судане

Ряд американских сенаторов настаивает, чтобы администрация США стала действовать энергичнее по отношению к конфликту в Судане, сообщает американский журнал Foreign Policy.

"Американские законодатели наращивают давление на администрацию президента США Джо Байдена, чтобы она стала действовать более решительно в отношении гражданской войны в Судане (...) после провала попыток под эгидой США остановить этот конфликт. Влиятельные сенаторы требовали от администрации назначить спецпредставителя США по Судану с целью полноценно реагировать на кризис", - информирует журнал.

"Нынешние и прежние официальные лица заявляли, что бывший конгрессмен-демократ и дипломат из администрации президента Барака Обамы Том Перриелло - главный претендент на этот пост. Однако они предупредили, что окончательное решение не приняли, что идут обсуждения по поводу того, насколько значимым будет пост спецпредставителя", - отмечает Foreign Policy.

В частности, спор идет по поводу того, кому будет подотчетен спецпредставитель, президенту, госсекретарю или помощнику госсекретаря по делам Африки Молли Фи. Так, конгрессмены хотят, чтобы спецпредставитель по Судану был влиятельной фигурой с доступом высокого уровня.

С 15 апреля в Судане идет вооруженный конфликт между суданскими военными и Силами быстрого реагирования (СБР). Точные цифры погибших неизвестны. Свои дома были вынуждены покинуть примерно 7 млн человек, а 1,5 млн бежали из страны.

Ранее в распоряжении Foreign Policy оказалась копия письма конгрессменов-демократов Палаты представителей США: они пошли на необычный шаг, отправив его главе МИД ОАЭ и призвав эту страну прекратить поддерживать СБР; авторы письма предупреждали, что такая помощь может навредить отношениям США и ОАЭ. Однако ОАЭ является близком партнером Вашингтона на Ближнем Востоке, и высокопоставленные сотрудники администрации Байдена неоднократно встречались с коллегами из Эмиратов по проблеме конфликта в Газе.

В сентябре газета New York Times опубликовала расследование с утверждениями, что Абу-Даби поставлял СБР беспилотники и вооружения.

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Тэги: США, СУДАН, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ


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