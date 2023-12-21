Евро может подорожать к доллару США на 10% в 2024г - RBC

Курс евро в паре с долларом США вырастет примерно на 10% в следующем году и составит $1,21 за евро на фоне общей слабости американской валюты и репатриации средств, вложенных европейскими инвесторами в активы других стран, полагают аналитики RBC Global Asset Management Дагмара Фиялковски и Дэниэл Митчелл.

В среду евро подешевел к доллару на 0,3% и завершил торги на отметке $1,0944 за евро. С начала года европейская валюта подорожала более чем на 2%, а долларовый индекс Bloomberg Dollar Spot Index с конца октября потерял около 4% на ожиданиях снижения ставки Федрезервом в следующем году.

"Общий тренд на ослабление доллара поспособствует ралли евро, и валюта может укрепиться в следующем году даже в отсутствие позитивного прогноза для европейской экономики", - написали аналитики RBC.

Кроме того, они указали на то, что порядка 4 трлн евро были инвестированы в активы за пределами еврозоны в период с 2014 по 2022 год на фоне ультранизких ставок Европейского центрального банка.

"С учетом того, что краткосрочные процентные ставки сейчас на 4,5 процентного пункта выше, чем полтора года назад, мы ожидаем устойчивого спроса на евро по мере возврата этих средств на внутренний рынок", - отметили эксперты.

По их мнению, иена укрепится к доллару до 130/$1, фунт стерлингов - до $1,31 за фунт. В среду пара фунт/доллар завершила торги на отметке $1,2639 за фунт, доллар/иена - на уровне 143,57 иены за доллар.