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Финансы 21.12.2023 15:25

Страховой рынок Азербайджана за 11 мес. вырос на 27% - гендиректор ЦБ

Центробанк Азербайджана планирует в 2024 году планирует провести комплекс мероприятий для развития рынка страхования, повышения доверия народа к страхованию, заявил гендиректор ЦБА Зия Алиев.

«Одним из наших главных приоритетов для роста доверия к страхованию является контроль за справедливым отношением страховых компаний с клиентами, работу над которой мы усилили. (…) Как вы знаете, если между клиентом и страховой компанией возникает спор и клиенты жалуются в суд на страховую компанию, до суда они могут обратиться в ЦБА, где будут рассмотрены все жалобы. В этом году по сравнению с предыдущими годами в статистике жалоб наблюдается серьезное сокращение, что говорит о росте доверия среди населения и справедливом отношении к клиентам. Конечно, не все пока нас устраивает, это только начало», - сказал Алиев в четверг в интервью телеканалу RealTV.

Также он сказал, что в следующем году ЦБА намерен продолжить работу над созданием единой информационной системы, для создания которой изучается международный опыт, в частности, Великобритании, США, Турции.

Кроме того, регулятор намерен проводить работу в направлении совершенствования надзора в сфере страхования, усиления финансовой стабильности страховщиков, повышения страховой грамотности среди населения, а также улучшения профессиональных знаний независимых экспертов на рынке.

«Если есть спор между страховщиком и клиентом, то в этом случае выступает независимый эксперт, который должен оценить стоимость ущерба, после чего обе стороны принимают. Для того, чтобы профессиональные знания независимых экспертов были еще более профессиональными, мы устанавливаем новые регулирующие правила. После усиления этого института, верим, что доверие среди населения к страхованию еще больше вырастит», - подчеркнул Алиев.

Гендиректор добавил, что за 11 месяцев 2023 года премии страховщиков выросли на 27%, число предметов страхования превысило 5 млн единиц.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦБА, СТРАХОВАНИЕ, ПЛАНЫ


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