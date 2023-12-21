Ангола объявила о выходе из ОПЕК

Ангола объявила о выходе из состава ОПЕК, сообщило официальное информагентство страны ANGOP со ссылкой на министра минеральных ресурсов, нефти и газа Диамантину де Азеведу.
Согласно сообщению издания, решение после должного рассмотрения было принято на заседании совета министров под председательством президента Анголы Жуана Лоуренсу.
Как сообщалось, Ангола на протяжении долгого времени не исполняла свои обязательства по добыче, продиктованные сделкой ОПЕК: при разрешенном уровне в 1,455 млн б/с ее нефтепроизводство находилось на уровне близком к 1,1-1,2 млн б/с, а в отдельные месяцы и ниже.
На этом фоне ОПЕК по итогам очного заседания альянса в июне приняла решение снизить целевой уровень для Анголы на 2024 год на 175 тыс. б/с, до 1,28 млн б/с.
Несмотря на активные попытки Анголы выступить против уменьшения квоты, на декабрьском онлайн-заседании альянса она была снижена еще на 170 тыс. б/с, до 1,11 млн б/с.
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