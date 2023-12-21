Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8614 RUR   0.0188 GBR   2.1491 TRY   0.0584

Цена на нефть

20.12 $/bbl +/- WTI 74.22 +0.28 Brent 79.70 +0.47

Регион 21.12.2023 19:27

ЕЭК прогнозирует рост торговли с Ираном до $18-20 млрд, подписание соглашения о ЗСТ ожидается 25 декабря

Полноформатное соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Ираном планируется подписать в рамках Высшего евразийского экономического совета 25 декабря. По прогнозам Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), товарооборот стран после вступления соглашения в силу может достичь $18-20 млрд в перспективе ориентировочно 5-7 лет, сообщил на брифинге в четверг министр ЕЭК по торговле Андрей Слепнев.

"Надеюсь, что в понедельник мы сможем подписать соглашение о свободной торговле с Ираном. Мы этому соглашению уделяем очень большое значение", - сказал он, отметив, что для Ирана это первое соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) и что оно открывает большие перспективы для российских поставщиков.

С 2019 года у ЕАЭС с Ираном действует временное соглашение, напомнил Слепнев. Из около 12 тыс. торговых позиций оно охватывает 360.

"Даже это нам позволило увеличить торговлю за три года в два раза - с $2,5 млрд до $5 млрд с лишним. Поэтому в 2022 году была $6,2 млрд у нас взаимная торговля. Скажем так, ограниченное соглашение - а такой эффект. Так что заключение соглашения уже полноформатного нам позволит в короткий срок удвоит торговлю. Логичная первая планочка, на которую мы ориентируемся - где-то $18-20 млрд. Это то, что вполне реально достичь нам в обозримой перспективе", - заявил министр ЕЭК, уточнив, что речь может идти о 5-7 годах.

С подписанием полноформатного соглашения российские компании получат преференциальный доступ к поставкам 90% товарной номенклатуры. По словам Слепнева, это покрывает 99,2% объема текущих экспортных поставок РФ в Иран. Средняя ставка пошлин для российских поставщиков в Иран после подписания соглашения снизится с 30% до 4,5%. Это позволит при текущем объеме экспорта экономить $380 млн, привел он оценки ЕЭК.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕАЭС, ИРАН, ТОРГОВЛЯ, СОГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


Товарооборот между Ираном и странами ЕАЭС за год увеличился на 66%, до $5,6 млрд Иран и страны ЕАЭС нашли альтернативу межбанковской системе SWIFT - Рухани Армения готова содействовать налаживанию торговли между Ираном и ЕАЭС - Пашинян Армянский премьер рассчитывает на активизацию отношений с Тегераном после подписания соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном ЕАЭС подпишет соглашения с Ираном и Китаем 17 мая в Астане, подтверждает пресс-служба ЕЭК Ушаков сообщил, что страны ЕАЭС подпишут 17 мая в Астане временное соглашение о создании ЗСТ с Ираном ЕАЭС и Иран завершают согласование договора о ЗСТ - МИД РФ Армения может стать для партнеров по ЕАЭС площадкой для развития отношений с Ираном - премьер Карапетян Иран намерен экспортировать свою продукцию в страны ЕАЭС через Армению Иран договаривается через структуры ЕАЭС о сокращении тарифов в торговле с Россией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az