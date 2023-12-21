ЕЭК прогнозирует рост торговли с Ираном до $18-20 млрд, подписание соглашения о ЗСТ ожидается 25 декабря

Полноформатное соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Ираном планируется подписать в рамках Высшего евразийского экономического совета 25 декабря. По прогнозам Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), товарооборот стран после вступления соглашения в силу может достичь $18-20 млрд в перспективе ориентировочно 5-7 лет, сообщил на брифинге в четверг министр ЕЭК по торговле Андрей Слепнев.

"Надеюсь, что в понедельник мы сможем подписать соглашение о свободной торговле с Ираном. Мы этому соглашению уделяем очень большое значение", - сказал он, отметив, что для Ирана это первое соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) и что оно открывает большие перспективы для российских поставщиков.

С 2019 года у ЕАЭС с Ираном действует временное соглашение, напомнил Слепнев. Из около 12 тыс. торговых позиций оно охватывает 360.

"Даже это нам позволило увеличить торговлю за три года в два раза - с $2,5 млрд до $5 млрд с лишним. Поэтому в 2022 году была $6,2 млрд у нас взаимная торговля. Скажем так, ограниченное соглашение - а такой эффект. Так что заключение соглашения уже полноформатного нам позволит в короткий срок удвоит торговлю. Логичная первая планочка, на которую мы ориентируемся - где-то $18-20 млрд. Это то, что вполне реально достичь нам в обозримой перспективе", - заявил министр ЕЭК, уточнив, что речь может идти о 5-7 годах.

С подписанием полноформатного соглашения российские компании получат преференциальный доступ к поставкам 90% товарной номенклатуры. По словам Слепнева, это покрывает 99,2% объема текущих экспортных поставок РФ в Иран. Средняя ставка пошлин для российских поставщиков в Иран после подписания соглашения снизится с 30% до 4,5%. Это позволит при текущем объеме экспорта экономить $380 млн, привел он оценки ЕЭК.