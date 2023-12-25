Путин: соглашение с Ираном открывает беспошлинный доступ на его рынок всех товаров из ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин отметил большое экономическое значение подписанного в понедельник в Санкт-Петербурге соглашения между ЕАЭС и Ираном о создании зоны свободной торговли, подчеркнув, что оно открывает беспошлинный доступ всех товаров стран ЕАЭС на иранский рынок.
"Данное соглашение может иметь серьезное значение в контексте укрепления связей Евразийского Союза с этой одной из крупнейших и развитых экономик региона", - сказал Путин на встрече глав государств ЕАЭС в узком составе.
Он подчеркнул, что "после вступления соглашения в силу практически все категории товаров, производимых в Союзе, получат беспошлинный доступ на обширный иранский рынок - 90 млн человек, а нетарифные барьеры будут значительно снижены".
"В этом заинтересованы торговые круги наших стран, которые активно торгуют с Ираном, и теперь условия такого коммерческого сотрудничества будут заметно улучшены", - сказал президент РФ.
"Очевидно и то, что либерализация торговли с Ираном даст хороший импульс развитию связывающей наши государства транспортно-логистической системы, маршрутов, таких как коридор "Север-Юг", создаст предпосылки для наращивания производственной кооперации, туристических и делегационных контактов", - сказал Путин.
Набиев обсудил с послом Саудовской Аравии перспективы сотрудничества Баку и Эр-Рияда в сферах авиации и инноваций
Алиев выделил 1 млн манатов на проведение конкурса «Yüksəliş» в 2024 году
Страны ЕС за 10 мес. купили у Азербайджана метанола почти на 70 млн евро
Экспорт нефти по БТД за 11 мес. вырос на 1,9% - BIL
Швейцария за 11 мес. увеличила экспорт часов в Азербайджан на 37%
Новый фильм про Аквамена возглавил американский прокат на прошедших выходных
Алиев объявил 2024 год в Азербайджане «Годом солидарности во имя зеленого мира»
Санта Клаус доставил почти 7 млн подарков, побывав на всех континентах мира
ГААД получит 1,4 млн манатов на капремонт автодороги в Гейчайском районе
Алиев заложил фундаменты ряда сел Агдамского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Последняя неделя кредитной кампании под 9,9% годовых!
Nar провел встречу с представителями торговой сети
Студенты Бакинской высшей школы нефти заняли первое место на Хакатоне PAŞA Sığorta
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности