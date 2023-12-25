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Регион 25.12.2023 19:25

Путин: соглашение с Ираном открывает беспошлинный доступ на его рынок всех товаров из ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин отметил большое экономическое значение подписанного в понедельник в Санкт-Петербурге соглашения между ЕАЭС и Ираном о создании зоны свободной торговли, подчеркнув, что оно открывает беспошлинный доступ всех товаров стран ЕАЭС на иранский рынок.

"Данное соглашение может иметь серьезное значение в контексте укрепления связей Евразийского Союза с этой одной из крупнейших и развитых экономик региона", - сказал Путин на встрече глав государств ЕАЭС в узком составе.

Он подчеркнул, что "после вступления соглашения в силу практически все категории товаров, производимых в Союзе, получат беспошлинный доступ на обширный иранский рынок - 90 млн человек, а нетарифные барьеры будут значительно снижены".

"В этом заинтересованы торговые круги наших стран, которые активно торгуют с Ираном, и теперь условия такого коммерческого сотрудничества будут заметно улучшены", - сказал президент РФ.

"Очевидно и то, что либерализация торговли с Ираном даст хороший импульс развитию связывающей наши государства транспортно-логистической системы, маршрутов, таких как коридор "Север-Юг", создаст предпосылки для наращивания производственной кооперации, туристических и делегационных контактов", - сказал Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ЕАЭС, СОГЛАСЕНИЕ


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