ЛУКОЙЛ ликвидировал возгорание на технологической установке НПЗ в Нижнем Новгороде, завод работает в штатном режиме

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" оперативно ликвидировало возгорание на технологической установке 21 декабря, сообщила пресс-служба общества. "Пострадавших и экологического ущерба нет. Влияния на производственную деятельность не оказано, предприятие работает в штатном режиме. Причины инцидента устанавливаются", - уточняет завод.

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