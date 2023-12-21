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ТЭК 21.12.2023 17:08

ЛУКОЙЛ ликвидировал возгорание на технологической установке НПЗ в Нижнем Новгороде, завод работает в штатном режиме

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" оперативно ликвидировало возгорание на технологической установке 21 декабря, сообщила пресс-служба общества.

"Пострадавших и экологического ущерба нет. Влияния на производственную деятельность не оказано, предприятие работает в штатном режиме. Причины инцидента устанавливаются", - уточняет завод.

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Тэги: РОССИЯ, ЛУКОЙЛ, НПЗ, ВОЗГОРАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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