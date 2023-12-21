Путин в разговоре с Мадуро высказался за политико-дипломатическое разрешение венесуэльско-гайанского территориального спора

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро высказался в пользу разрешения венесуэльско-гайанского территориального спора политико-дипломатическими средствами, сообщила пресс-служба Кремля в четверг.
"Мадуро проинформировал о переговорах с президентом Гайаны по ситуации вокруг района Эссекибо. Владимир Путин высказался в пользу разрешения венесуэльско-гайанского территориального спора политико-дипломатическими средствами", - говорится в сообщении.
Президенты в ходе телефонного разговора обсудили "актуальные вопросы российско-венесуэльского сотрудничества в области энергетики, торговли и инвестиций, культурно-гуманитарной сфере", сообщили в пресс-службе. "Россия продолжит оказывать поддержку усилиям венесуэльского руководства по укреплению национальной экономики и суверенитета", - говорится в сообщении.
"При обмене мнениями по международной повестке дня подчеркнуты общность подходов к формированию справедливого многополярного миропорядка, неприятие незаконных санкций и вмешательства во внутренние дела государств", - добавили в Кремле.
3 декабря состоялся референдум, на котором граждане Венесуэлы высказались за присоединение Эссекибо к стране. После этого в Гайане начали готовиться к возможному вторжению Венесуэлы.
15 декабря сообщалось, что Гайана и Венесуэла договорились в ходе переговоров о территориальном споре вокруг Эссекибо, что ни одна из стран не будет угрожать или применять силу против другой ни при каких обстоятельствах.
"Гайана и Венесуэла, прямо или косвенно, не будут угрожать друг другу силой или применять ее ни при каких обстоятельствах, включая те, которые вытекают из любых существующих разногласий между двумя государствами", - сообщается со ссылкой на совместное коммюнике по итогам встреч президентов Гайаны Ирфаана Али и Венесуэлы Николаса Мадуро, состоявшихся в Сент-Винсенте и Гренадинах.
Отмечается, что стороны также договорились продолжить диалог.
"Оба государства договорились вновь встретиться в Бразилии в течение следующих трех месяцев или в другое согласованное время для рассмотрения любого вопроса, имеющего последствия для спорной территории", - отмечается в документе.
Кроме того, лидеры обеих стран договорились создать совместную комиссию из министров иностранных дел и технических специалистов двух государств для решения вопросов по Эссекибо.
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