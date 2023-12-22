Манат подешевел к евро, подорожал к рублю и лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 22 декабря сохранил на уровне 1.7 маната/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 22 декабря ЦБА установил на уровне 1.8697 маната/1EUR (21 декабря - 1.8614 маната/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 22 декабря установил на уровне 0.0185 маната/1RUB (21 декабря - 0.0188 маната/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 22 декабря ЦБА установил на уровне 0.0583 маната/1TRY (21 декабря - 0.0584 маната/1TRY).
Б.Рустамбеков
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