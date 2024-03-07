Манат подешевел к евро, стабилен к рублю, подорожал к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 7 марта сохранил на уровне 1.7 маната/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 7 марта ЦБА установил на уровне 1.8535 маната/1EUR (6 марта - 1.8448 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 7 марта сохранил на уровне 0.0187 манат/1RUB (6 марта - 0.0187 маната/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 7 марта ЦБА установил на уровне 0.0534 манат/1TRY (6 марта - 0.0536 маната/1TRY).

Х.Насирзаде