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Макроэкономика 29.01.2024 09:15

Манат подешевел к евро и к лире, подорожал к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 29 января сохранил на уровне 1.7 маната/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 29 января ЦБА установил на уровне 1.8436 маната/1EUR (26 января - 1.8427 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 29 января установил на уровне 0.0189 маната/1RUB (26 января - 0.0191 маната/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 29 января ЦБА установил на уровне 0.0562 маната/1TRY (26 января - 0.0561 маната/1TRY).

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЦБА, МАНАТ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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