Манат подешевел к евро и к лире, подорожал к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 29 января сохранил на уровне 1.7 маната/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 29 января ЦБА установил на уровне 1.8436 маната/1EUR (26 января - 1.8427 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 29 января установил на уровне 0.0189 маната/1RUB (26 января - 0.0191 маната/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 29 января ЦБА установил на уровне 0.0562 маната/1TRY (26 января - 0.0561 маната/1TRY).

Б.Рустамбеков