ЦБ прогнозирует спад среднегодовой инфляции в Азербайджане на конец 2023г до 6-7%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует спад среднегодовой инфляции до 6-7% к концу 2023 года, заявил председатель Центрального банка (ЦБА) Талех Кязымов.
"Согласно июльским прогнозам ЦБА, в конце текущего года среднегодовая инфляция ожидается на уровне 6-7%", - сказал Кязымов в среду на пресс-конференции.
Помимо этого, согласно прогнозам, в 2024 году среднегодовая инфляция ожидается в интервале 5-6%.
Как сообщалось, по данным Госкомитета по статистике, в Азербайджане в июне 2023 года зафиксирована дефляция на уровне 0,9% против дефляции в 0,4% в мае. Среднегодовая инфляция на конец июня 2023 года замедлилась до 12,7% против 13,1% на конец мая.
Согласно обновленным прогнозам министерства экономики, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2023 году составит 10,4%.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2022 году составила 13,9%.
Х.Насирзаде
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