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Макроэкономика 14.12.2023 21:09

ЦБА и ЕБРР обсудили перспективы сотрудничества

Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов встретился в четверг с делегацией во главе с казначеем Европейского банка реконструкции и развития Акселем ван Недервееном, стороны обсудили перспективы сотрудничества ЦБА и ЕБРР, сообщили в Центробанке.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью ЕБРР в Азербайджане, состоянием и перспективами сотрудничества между ЦБА и ЕБРР, проведен обмен мнениями о местных рынках валюты", - говорится в сообщении.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЦБА, ЕБРР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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