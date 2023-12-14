ЦБА и ЕБРР обсудили перспективы сотрудничества

Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов встретился в четверг с делегацией во главе с казначеем Европейского банка реконструкции и развития Акселем ван Недервееном, стороны обсудили перспективы сотрудничества ЦБА и ЕБРР, сообщили в Центробанке.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью ЕБРР в Азербайджане, состоянием и перспективами сотрудничества между ЦБА и ЕБРР, проведен обмен мнениями о местных рынках валюты", - говорится в сообщении.

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