Манат подорожал к евро, подешевел к рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 21 июля сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 21 июля ЦБА установил на уровне 1.8937 маната/1EUR (20 июля - 1.9078 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 21 июля установил на уровне 0.0188/1RUB (20 июля - 0.0187/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 21 июля ЦБА сохранил на уровне 0.0633 манат/1TRY.
Н.Аббасова
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