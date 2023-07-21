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Финансы 21.07.2023 09:26

Манат подорожал к евро, подешевел к рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 21 июля сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 21 июля ЦБА установил на уровне 1.8937 маната/1EUR (20 июля - 1.9078 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 21 июля установил на уровне 0.0188/1RUB (20 июля - 0.0187/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 21 июля ЦБА сохранил на уровне 0.0633 манат/1TRY.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЦБА, МАНАТ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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