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Макроэкономика 22.12.2023 21:36

Инфляция в Японии в ноябре замедлилась до 2,8%

Потребительские цены в Японии в ноябре выросли на 2,8% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Таким образом, темпы подъема замедлились по сравнению с 3,3% в октябре и оказались минимальными с июля 2022 года.

Аналитики ожидали в прошлом месяце повышения на 2,6%, по данным Trading Economics.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце выросли на 2,5% в годовом выражении после подъема на 2,9% в октябре. Результат совпал с консенсус-прогнозом. Подъем также был самым незначительным с июля 2022 года.

Тем не менее показатель остается выше целевого уровня Банка Японии в 2% уже двадцать месяцев подряд.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в ноябре составила 3,8% в годовом выражении против 4% месяцем ранее.

Потребительские цены в Японии в ноябре снизились на 0,1% относительно предыдущего месяца. В октябре они увеличились на 0,7%.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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