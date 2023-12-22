Акционеры Bank Respublika в январе 2024г обсудят распределение прибыли

Азербайджанский ОАО "Bank Respublika" созвал на 23 января 2024 года внеочередное общее собрание акционеров, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
"На заседании планируется обсудить финансовые итоги года и оплату премий. Также на повестке будет распределение чистой прибыли", - подчеркнули в банке.
Bank Respublika действует с 1992 года и является пятым банком Азербайджана по объему активов. В числе акционеров банка имеется SIDT (4,25%), член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe. Основными акционерами банка являются предприниматель Натиг Гулиев и его родственники.
Х.Насирзаде
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