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Финансы 22.12.2023 10:51

Акционеры Bank Respublika в январе 2024г обсудят распределение прибыли

Азербайджанский ОАО "Bank Respublika" созвал на 23 января 2024 года внеочередное общее собрание акционеров, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

"На заседании планируется обсудить финансовые итоги года и оплату премий. Также на повестке будет распределение чистой прибыли", - подчеркнули в банке.

Bank Respublika действует с 1992 года и является пятым банком Азербайджана по объему активов. В числе акционеров банка имеется SIDT (4,25%), член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe. Основными акционерами банка являются предприниматель Натиг Гулиев и его родственники.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНК, АКЦИОНЕРЫ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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