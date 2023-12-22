Nike увеличил чистую прибыль во II финквартале на 19%, сократит расходы на $2 млрд за 3 года

Американский производитель спортивных товаров Nike Inc.увеличил чистую прибыль во втором финансовом квартале на 19%, выручку - на 1%.
Как говорится в пресс-релизе Nike, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 30 ноября, составила $1,58 млрд по сравнению с $1,33 млрд за сопоставимый период предыдущего фингода. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $1,03 с $0,85.
Квартальная выручка компании повысилась до $13,4 млрд с $13,32 млрд годом ранее.
Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль Nike на уровне $0,84 на акцию при выручке в $13,39 млрд.
Валовая маржа увеличилась до 44,6% с 42,9% годом ранее благодаря повышению цен и снижению стоимости морской транспортировки грузов. Объем запасов продукции на складах в минувшем квартале был на 14% ниже, чем годом ранее.
Выручка Nike в Северной Америке снизилась на 4%, составив $5,63 млрд. В регионе Европа, Ближний Восток и Африка показатель увеличился на 2%, до $3,57 млрд, в Китае (включая Гонконг, Макао и Тайвань) - на 4%, до $1,86 млрд, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке - на 13%, до $1,81 млрд.
По итогам второго финквартала Nike вернула акционерам в общей сложности $1,7 млрд, в том числе, $523 млн в виде дивидендов и $1,2 млрд за счет обратного выкупа акций.
В ходе телефонной конференции для инвесторов главный финансовый директор компании Мэтью Френд заявил, что в компании видят сигналы "более осторожного поведения потребителей по всему миру в неопределенной макроэкономической среде".
Он сообщил, что Nike намерена добиться экономии на расходах в размере до $2 млрд в течение следующих трех лет.
Акции Nike подешевели на 11,7% на дополнительных торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 4,7%.
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