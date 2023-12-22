Sumitomo Life покупает долю TPG в Singapore Life за $1,2 млрд

Японская Sumitomo Life Insurance выкупит у инвесткомпании TPG 35,5% акций Singapore Life Holdings (Singlife), работающей в сфере страхования жизни, за 1,6 млрд сингапурских долларов ($1,2 млрд).
Sumitomo Life уже является крупным акционером Singlife. В дальнейшем она намерена выкупить оставшиеся акции Singlife, чтобы довести свою долю в компании до 100%, говорится в ее пресс-релизе.
Singlife отмечает в отдельном сообщении, что оценена в 4,6 млрд сингапурских долларов в рамках сделки, которая станет одной из крупнейших в страховом секторе в Юго-Восточной Азии.
В сентябре Sumitomo Life приобрела долю Aviva Plc в сингапурской компании.
Обе сделки, как ожидается, будут завершены в первом квартале 2024 года.
Sumitomo Life впервые инвестировала в Singlife в 2019 году. Японская компания рассматривает Сингапур как ключевую часть своей стратегии в Юго-Восточной Азии.
Singlife входит в число шести крупнейших страховых компаний Сингапура.
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