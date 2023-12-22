США добиваются, чтобы Нетаньяху согласился на возвращение ПНА в Газу по завершению операции

США хотят повлиять на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы он согласился на восстановление власти Палестинской национальной администрации (ПНА) в секторе Газа после прекращения там операции, сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

"Усилия администрации США сейчас сфокусированы на том, чтобы убедить Израиль принять идею возвращения ПНА в Газу после завершения боев", - информирует газета.

"Что касается ближайшей перспективы, в Белом доме заявили, что по их мнению, они смогут в конечном итоге уговорить Нетаньяху на власть ПНА в секторе Газа", - пишет The Washington Post.

Один из чиновников в беседе с изданием отметил, что израильское правительство, первоначально заявившее, что не допустит поставки помощи в сектор Газа и не согласится на паузу в боевых действиях, "в конечном итоге смягчилось в обоих случаях после того, как США оказали давление".

До сих пор Нетаньяху отвергал возвращение ПНА в Газу, при этом он не уточнял, кто, по его мнению, должен руководить в анклаве. По словам источника, знакомого с ситуацией, "идею о бессрочной израильской оккупации этой территории, которую выдвигал Нетаньяху, отвергают многие израильтяне, кроме того, она является источником разочарования для президента США Джо Байдена".

Накануне председатель Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби отмечал, что Израиль не заинтересован в контроле над Газой, и заявил о готовности израильских властей принять ПНА при проведении в ней ряда важных реформ.

"Это потребует больших усилий и помощи со стороны международного сообщества, а также от стран региона, и мы готовы к таким усилиям", - подчеркнул он.

Кроме того, по утверждениям американских дипломатов, Нетаньяху ранее "просил Байдена оказать давление на президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, чтобы тот открыл границы своей страны для более двух миллионов палестинцев из Газы". Но президент дал понять израильскому премьеру, что египетские власти "не заинтересованы в том, чтобы принимать палестинских беженцев и играть какую-либо роль в их массовых перемещениях".

Помимо этого, как сообщили собеседники издания, израильский премьер обращался с подобным запросом и к британскому коллеге Риши Сунаку, а также к президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Оба лидера отказали Нетаньяху в содействии в этом вопросе.

Несмотря на это, отмечает газета, многие израильские официальные лица все еще поддерживают идеи Нетаньяху, и это "подчеркивает резкие разногласия между США и Израилем по поводу того, что должно произойти в секторе Газа в ближайшем будущем и в долгосрочном плане после того, как Израиль завершит военную операцию".

По мнению ближневосточных дипломатов, план Нетаньяху по переселению жителей Газы "всегда был маловероятным, отчасти потому, что это было бы серьезным нарушением прав человека".

Израильский чиновник со своей стороны заявил, что "утверждения о том, что Израиль пытается вытеснить жителей Газы в Египет, не соответствует правде".

The Washington Post отмечает: в то время как администрация Байдена стремится сдержать масштабы и интенсивность конфликта в секторе Газа, некоторые израильские официальные лица настаивают на том, чтобы в качестве следующего шага атаковать поддерживаемую Ираном группировку "Хезболла" в Ливане. Отмечается, что официальные лица США в течение нескольких недель работали над тем, чтобы помешать таким действиям.

Ранее в декабре Байден отмечал, что Израиль теряет международную поддержку, и его премьеру Нетаньяху необходимо сменить правительство, чтобы урегулировать палестинскую проблему.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления и боевые действия возобновились 1 декабря. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке начал проводить атаки против американских сил в Ираке и Сирии. В свою очередь, йеменские мятежники-хуситы стали обстреливать суда в Красном море.