Вопрос делимитации армяно-азербайджанской границы можно решить после подписания мирного договора - Симонян

Спикер парламента Армении Ален Симонян считает, что вопрос делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы может заняться на годы и поэтому к его решению можно вернуться после подписания мирного договора между двумя странами.
«Думаю, мы можем принять такой стиль работы, потому что это (делимитация границы – ИФ) может занять гораздо больше времени, даже годы. Страна, реально идущая к миру, не станет видеть в таких вещах никаких препятствий. После фиксирования каких-то вопросов, после подписания мирного договора, после приведения обществ к атмосфере мира и миру, нечто подобное может произойти, но это мое мнение», - сказал Симонян журналистам в пятницу.
Как сообщалось ранее, официальные лица Азербайджана неоднократно заявляли, что подписание мирного договора и делимитация границы являются различными треками процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном.
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