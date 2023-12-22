В Азербайджане еще свыше 470 военнослужащих за безупречную службу получат жилье

В Азербайджане еще 473 военнослужащих, имеющих безупречную службу в течение 20 и более лет, будут обеспечены жильем за счет средств госбюджета, сообщает пресс-служба Минфина.
По данным Минфина, состоялось очередное заседание комиссии, созданной в рамках указа президента Азербайджана "О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих Вооруженных сил" от 28 декабря 2011 года. Комиссию возглавляет министр финансов Самир Шарифов.
«Согласно решению, принятому на заседании комиссии, 473 военнослужащим, ожидающим предоставление жилья, будут обеспечены полностью отремонтированными квратирами в Баку и Абшеронском районе», - отмечается в информации.
По данным ведомства, на заседании со стороны Минобороны был представлен список из 953 военных, которые приняты на квартирную очередь.
«До сих пор на основании решений комиссии квартиры получили 3646 военнослужащих, а также семьи 26 погибших военнослужащих, получивших статус шехида», - подчеркивает Минфин.
Комиссия использует следующие критерии при определении военнослужащих, которые могут рассчитывать на получение квартир: воинское звание, должность, место службы, действительный срок службы, а также участие в боевых действиях, военных операциях, ранение, травмы и контузии, государственные награды, количество членов семьи, условия проживания и обеспечение жильем во время службы.
Х.Насирзаде
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