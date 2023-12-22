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СНГ 22.12.2023 18:43

Замгенсека ОДКБ назначен бывший спецпредставитель президента Кыргызстана по особым поручениям Таалатбек Масадыков

Таалатбек Масадыков назначен заместителем генерального секретаря ОДКБ, сообщает в пятницу пресс-служба президента Кыргызстана.

"Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Таалатбек Масадыков назначен на квотную должность заместителя генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2024 года, и освобожден от ранее занимаемой должности", - сообщили в пресс-службе.

Жапаров принял Масадыкова, с которым обсудил ряд вопросов по приоритетным направлениям работы ОДКБ.

Масадыков с июля 2021 года был заместителем председателя Совета безопасности Киргизии. Также он был специальным представителем президента Кыргызстана по особым поручениям.

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, ОДКБ, ЗАМГЕНСЕКА, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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