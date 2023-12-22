Замгенсека ОДКБ назначен бывший спецпредставитель президента Кыргызстана по особым поручениям Таалатбек Масадыков

Таалатбек Масадыков назначен заместителем генерального секретаря ОДКБ, сообщает в пятницу пресс-служба президента Кыргызстана.

"Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Таалатбек Масадыков назначен на квотную должность заместителя генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2024 года, и освобожден от ранее занимаемой должности", - сообщили в пресс-службе.

Жапаров принял Масадыкова, с которым обсудил ряд вопросов по приоритетным направлениям работы ОДКБ.

Масадыков с июля 2021 года был заместителем председателя Совета безопасности Киргизии. Также он был специальным представителем президента Кыргызстана по особым поручениям.