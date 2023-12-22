Замгенсека ОДКБ назначен бывший спецпредставитель президента Кыргызстана по особым поручениям Таалатбек Масадыков

Таалатбек Масадыков назначен заместителем генерального секретаря ОДКБ, сообщает в пятницу пресс-служба президента Кыргызстана.
"Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Таалатбек Масадыков назначен на квотную должность заместителя генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2024 года, и освобожден от ранее занимаемой должности", - сообщили в пресс-службе.
Жапаров принял Масадыкова, с которым обсудил ряд вопросов по приоритетным направлениям работы ОДКБ.
Масадыков с июля 2021 года был заместителем председателя Совета безопасности Киргизии. Также он был специальным представителем президента Кыргызстана по особым поручениям.
Азербайджан под руководством Алиева играет важную роль в регионе и на международной арене- Путин
Фидан и Лавров обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана
Баку и Москва обсудили ситуацию на Южном Кавказе и вопросы безопасности в Европе
Boeing передала Китаю самолет 787 Dreamliner впервые с 2019 года
Снижение добычи газа в Узбекистане и зависимость от его импорта ведут к росту внутренних цен на газ
В Азербайджане еще свыше 470 военнослужащих за безупречную службу получат жилье
Мировые расходы на генеративный ИИ превысят $151 млрд в 2027 г
В Баку в море перевернулся прогулочный катер, спасено 6 человек - МЧС
Минсвязи Нахчывана направит около 2,9 млн манатов на закупку оборудования и создания инфраструктуры Data-Центра
Министерство сельского хозяйства Нахчыванской АР направит 555 тыс. манатов на ПСД объектов первичной инфраструктуры
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодороги на севере Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Новогодняя кампания от AccessBank – 24 AZN в подарок новым клиентам
Яркие новинки в приложении Yelo
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности