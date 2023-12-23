Сделка US Steel и Nippon Steel может требовать расследования из соображений нацбезопасности - Байден

Сделка по покупке американской сталелитейной US Steel японской компанией Nippon Steel может требовать тщательного изучения на предмет влияния на национальную безопасность и надежность цепочек поставок США, полагает президент страны Джо Байден.
"Судя по всему, для внимательного изучения таких сделок и был создан межведомственный комитет по иностранным инвестициям, наделенный полномочиями Конгрессом и укрепленный администрацией Байдена, - говорится в опубликованном на сайте Белого дома заявлении главы Национального экономического совета (NEC) Лейл Брейнард. - Администрация президента будет готова внимательно рассмотреть результаты такого расследования и при необходимости принять меры".
"Президент считает, что US Steel была неотъемлемой частью нашего арсенала демократии в ходе Второй мировой войны и остается одним из ключевых компонентов всего американского сталепроизводства, имеющим критическое значение для нашей национальной безопасности", - отметила Брейнард.
В понедельник стало известно, что Nippon Steel купит US Steel примерно за $14,1 млрд, выплатив денежные средства в размере $55 за каждую акцию американской компании. С учетом долга стоимость сделки составит $14,9 млрд, ее закрытие ожидается в третьем квартале 2024 года.
Акции US Steel дешевеют на 0,6% в ходе предварительных торгов в пятницу.
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