Азербайджан остается крупнейшим покупателем зерновых в Ставропольском крае

Азербайджан в 2023 году сохраняет позиции основного импортера зерновой продукции из Ставропольского края РФ, доля страны составляет 56,7%.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по данным Россельхознадзора, с начала 2023 года объемы экспорта зерновой продукции из Ставропольского края РФ составили 823,729 тыс. тонн зерновой продукции из Ставропольского края, что на 36% выше, чем годом ранее.

Больше всего зерновой продукции было отправлено в Азербайджан - 467,296 тыс. тонн (пшеницы, кукурузы, ячменя, проса, овса и гороха). Таким образом, 56,7% экспорта из края зерновой продукции пришлась на Азербайджан.

Всего же ставропольское зерно поставлялось в 2023 году в 14 стран.

Р.Ахмедов