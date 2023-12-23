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Дальнее зарубежье 23.12.2023 22:04

Стороны конфликта в Йемене договорились работать над прекращением огня - ООН

Власти Йемена и мятежники-хуситы обязались предпринять шаги по установлению режима прекращения огня, сообщили в субботу в офисе спецпредставителя Генсека ООН в Йемене.

"После серии встреч в Эр-Рияде и Маскате, в том числе с председателем Совета президентского руководства Йемена Рашадом аль-Алими и главным переговорщиком группировки "Ансар Аллах" Мухаммадом Абдулом Саламом, специальный посланник Генерального секретаря в Йемене Ханс Грундберг приветствует приверженность сторон ряду мер по осуществлению общенационального прекращения огня", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса Ханса Грундберга.

Кроме того, стороны конфликта в Йемене подтвердили намерения улучшить "условия жизни в Йемене и участвовать в подготовке к возобновлению инклюзивного политического процесса под эгидой ООН".

Теперь спецпосланник Генсека ООН будет работать со сторонами конфликта над составлением "дорожной карты", в которую войдут "обязательства сторон соблюдать прекращение огня, выплачивать зарплаты всем работникам государственного сектора, возобновить экспорт нефти".

"Тридцать миллионов йеменцев наблюдают и ждут этой новой возможности обеспечить ощутимые результаты и прогресс на пути к прочному миру. Стороны предприняли значительный шаг. Их обязательства - это, прежде всего, обязательства перед йеменским народом продвигаться к будущему, которое отвечает законным ожиданиям всех йеменцев", - добавил Грундберг.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает йеменские правительственные войска в их противостоянии с повстанцами-хуситами (группировка "Ансар Аллах") контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

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Тэги: ЙЕМЕН, ООН, ДОГОВОРЕННОСТЬ


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