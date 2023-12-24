Два танкера были атакованы дронами хуситов в Красном море

Два танкера в южной части Красного моря подверглись атакам дронов, пущенных йеменскими хуситами, сообщило Центральное командование (CENTCOM) ВМС США.

Судно Blaamanen под норвежским флагом сообщило о попадании беспилотника хуситов в воду рядом с бортом, о пострадавших или повреждениях не сообщалось.

Второе судно - принадлежащий Габону танкер под индийским флагом информировал о попадании в него беспилотника, однако о пострадавших и ущербе не упоминается.

В сообщении отмечается, что информацию об атаках принял американский эсминец USS Laboon, который "ответил на сигналы бедствия, поступившие в результате этих атак".