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Дальнее зарубежье 24.12.2023 09:42

Два танкера были атакованы дронами хуситов в Красном море

Два танкера в южной части Красного моря подверглись атакам дронов, пущенных йеменскими хуситами, сообщило Центральное командование (CENTCOM) ВМС США.

Судно Blaamanen под норвежским флагом сообщило о попадании беспилотника хуситов в воду рядом с бортом, о пострадавших или повреждениях не сообщалось.

Второе судно - принадлежащий Габону танкер под индийским флагом информировал о попадании в него беспилотника, однако о пострадавших и ущербе не упоминается.

В сообщении отмечается, что информацию об атаках принял американский эсминец USS Laboon, который "ответил на сигналы бедствия, поступившие в результате этих атак".

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Тэги: CША, ХУСИТЫ, ДРОНЫ, АТАКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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