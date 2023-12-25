Азербайджан и Таиланд обсудили текущие экономические отношения

Посол Азербайджана в Малайзии Ирфан Давудов в рамках рабочего визита в Таиланд провел встречу с советником премьер-министра и торговым представителем Таиланда Налинее Тавеесин (Nalinee Taveesin).
«Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Таиландом», - говорится в сообщении дипмиссии Азербайджана в соцсети X.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 июля 2021 года назначил Давудова послом страны в Малайзии (также аккредитован в Брунее, Мьянме и Таиланде).
Р.Ахмедов
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