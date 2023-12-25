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Внешняя политика 25.12.2023 10:30

Азербайджан и Таиланд обсудили текущие экономические отношения

Посол Азербайджана в Малайзии Ирфан Давудов в рамках рабочего визита в Таиланд провел встречу с советником премьер-министра и торговым представителем Таиланда Налинее Тавеесин (Nalinee Taveesin).

«Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Таиландом», - говорится в сообщении дипмиссии Азербайджана в соцсети X.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 июля 2021 года назначил Давудова послом страны в Малайзии (также аккредитован в Брунее, Мьянме и Таиланде).

Р.Ахмедов

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Тэги: ТАИЛАНД, ЭКОНОМИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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