Азербайджан и Таиланд обсудили текущие экономические отношения

Посол Азербайджана в Малайзии Ирфан Давудов в рамках рабочего визита в Таиланд провел встречу с советником премьер-министра и торговым представителем Таиланда Налинее Тавеесин (Nalinee Taveesin). «Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Таиландом», - говорится в сообщении дипмиссии Азербайджана в соцсети X. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 июля 2021 года назначил Давудова послом страны в Малайзии (также аккредитован в Брунее, Мьянме и Таиланде). Р.Ахмедов

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