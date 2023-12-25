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Карабах 25.12.2023 15:10

Минздрав направит около 5 млн манатов на I этап строительства Центральной больницы Агдамкого района

Министерство здравоохранения Азербайджана направит 4 млн 915,253 тыс. манатов на первый этап строительства Центральной больницы Агдамкого района на 210 коек.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, победителем тендера на выполнение работ объявлено ООО «UNI KO».

Работы в рамках I этапа должны быть выполнены в течение 14 месяцев.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНЗДРАВ, БОЛЬНИЦА, АГДАМ


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