«Уральские авиалинии» с середины января начнут летать из Екатеринбурга в Баку

Авиакомпания "Уральские авиалинии", завершившая процесс страхового урегулирования в отношении 19 самолетов Airbus с иностранным лизингодателем, анонсировала начало полетов по новому зарубежному направлению - в Азербайджан.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на пресс-службу перевозчика, с 13 января авиакомпания начнет летать из Екатеринбурга в Баку. Рейсы будут выполняться трижды в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам.
Согласно расписанию екатеринбургского аэропорта "Кольцово", в настоящее время из Екатеринбурга в Баку летают Azerbaijan Airlines, Red Winds и "ИрАэро".
"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово". Парк авиакомпании сформирован из 52 самолетов Airbus.
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