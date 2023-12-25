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Транспорт и связь 25.12.2023 15:36

«Уральские авиалинии» с середины января начнут летать из Екатеринбурга в Баку

Авиакомпания "Уральские авиалинии", завершившая процесс страхового урегулирования в отношении 19 самолетов Airbus с иностранным лизингодателем, анонсировала начало полетов по новому зарубежному направлению - в Азербайджан.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на пресс-службу перевозчика, с 13 января авиакомпания начнет летать из Екатеринбурга в Баку. Рейсы будут выполняться трижды в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам.

Согласно расписанию екатеринбургского аэропорта "Кольцово", в настоящее время из Екатеринбурга в Баку летают Azerbaijan Airlines, Red Winds и "ИрАэро".

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово". Парк авиакомпании сформирован из 52 самолетов Airbus.

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Тэги: РОССИЯ, УРАЛ, РЕЙСЫ, ЗАПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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