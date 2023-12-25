Запад вряд ли чем-то поможет Армении - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал убеждение, что Армения сохранит свое членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

"Если Армения хочет умереть экономически, то мы ее можем потерять. Но я не думаю, что армяне глупые люди. Это ж умные люди", - сказал Лукашенко журналистам в понедельник.

Президент сказал, что не беспокоится о членстве Армении в ЕАЭС. "Я об этом не думаю и не беспокоюсь, уверен, что Армения никуда не денется", - отметил он.

При этом Лукашенко скептически относится к идее, что западные страны чем-то помогут Армении. "Кто им что поможет? Там Европа, Франция пытается что-то сделать. Вы видите, что происходит во Франции. Им бы у себя разобраться, а потом уже лезть на Кавказ и там пытаться что-то сделать. Они у себя разобраться не могут. Это армяне видят", - считает белорусский лидер.