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СНГ 25.12.2023 21:51

Лукашенко сказал, что не держит обиды на Пашиняна за его отсутствие на саммите ОДКБ в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нисколько не обижен на премьер-министра Армении Никола Пашиняна за то, что он проигнорировал саммит ОДКБ в Минске, но при этом приехал в Санкт-Петербург на саммит ЕАЭС.

"Вы что?! Это разные форматы. Я знал об этом. Я же тогда говорил, что он прилетит в Питер", - сказал Лукашенко, которого цитирует пресс-служба главы государства.

Президент Беларуси отметил, что разговаривал с Пашиняном, и спрашивал о его намерении прилететь на саммит в Санкт-Петербург.

"Он говорит: "Ну, это другой формат - экономический. Мы обижены на военно-политический - ОДКБ, а это экономика". Поэтому я знал, что он прилетит в Питер", - сказал Лукашенко.

"И в этом его поддержал тогда, поддерживаю и сейчас. Какая тут обида?!" - добавил президент Беларуси.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ЕАЭС, АРМЕНИЯ, ОДКБ

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