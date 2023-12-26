Президент Азербайджана утвердил бездефицитный бюджет ГФСЗ на 2024 год

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил бюджет Госфонда социальной защиты (ГФСЗ) на 2024 год.

Доходы и расходы бездефицитного бюджета ГФСЗ на 2024 год прогнозируются на уровне 6 млрд 919,86 млн манатов, что на 10,4% выше прогнозного показателя на 2023 год.

Доходы ГФСЗ будут сформированы за счет поступлений по обязательному социальному страхованию в размере 5 млрд 288 млн 135,4 тыс. манатов, трансфертов из госбюджета - 1 млрд 392 млн манатов и прочих поступлений в 12,7 млн манатов.

Поступления по обязательному социальному страхованию, в свою очередь, будут сформированы: за счет бюджетных организаций (1 млрд 672 млн 911,2 тыс. манатов), частных организаций (3 млрд 387,1 млн манатов), физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (65 млн манатов).

В 2024 году ГФСЗ на выплаты населению направит 6 млрд 681,58 млн манатов, что на 9,9% больше чем в 2023 году.

Из них выплаты по трудовым пенсиям составят 6,5 млрд манатов, на пособия - 78,5 млн манатов.

Н.Аббасов