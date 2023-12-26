Индия после атаки на торговое судно направила корабли в Аравийское море

Индия направила патрульный самолет и три корабля для патрулирования в Аравийское море после атаки беспилотника на торговое судно на минувших выходных, сообщает канал India TV.
Индийские ВМС направили корабли INS Mormugao, INS Kochi и INS Kolkata в различные части Аравийского моря для "сдерживающего присутствия". Также территорию над морем патрулирует самолет P-8I.
В субботу беспилотник атаковал танкер с химикатами MV Chem Pluto, шедший под флагом Либерии. Команда судна состояла из нескольких индийцев и одного вьетнамца. Позже судно пришвартовалось в порту Мумбаи. В Пентагоне заявили, что беспилотник был запущен с территории Ирана.
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