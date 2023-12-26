Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8737 RUR   0.0186 GBR   2.1604 TRY   0.0581

Цена на нефть

22.12 $/bbl +/- WTI 73.56 -0.33 Brent 79.07 -0.32

Дальнее зарубежье 26.12.2023 14:15

Индия после атаки на торговое судно направила корабли в Аравийское море

Индия направила патрульный самолет и три корабля для патрулирования в Аравийское море после атаки беспилотника на торговое судно на минувших выходных, сообщает канал India TV.

Индийские ВМС направили корабли INS Mormugao, INS Kochi и INS Kolkata в различные части Аравийского моря для "сдерживающего присутствия". Также территорию над морем патрулирует самолет P-8I.

В субботу беспилотник атаковал танкер с химикатами MV Chem Pluto, шедший под флагом Либерии. Команда судна состояла из нескольких индийцев и одного вьетнамца. Позже судно пришвартовалось в порту Мумбаи. В Пентагоне заявили, что беспилотник был запущен с территории Ирана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИНДИЯ, КОРАБЛИ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Контракт с Индией по фрегатам реализуется по графику - ФСВТС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az