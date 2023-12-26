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Дальнее зарубежье 26.12.2023 16:03

Бывший премьер Израиля Лапид раскритиковал работу Нетаньяху

Бывший премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что не доверяет нынешнему премьеру Биньямину Нетаньяху и на его месте ушел бы в отставку, сообщает во вторник The Times of Israel.

"Я не доверяю Нетаньяху. Ему нельзя доверить ведение войны. Если бы недавние события (атака ХАМАС против Израиля - ИФ) произошли во время моего премьерства, я бы ушел в отставку в тот же день", - заявил Лапид в эфире Армейского радио.

По его словам, к примеру, во времена, когда премьером Израиля был Нафтали Бенет, а Лапид занимал пост главы МИД, бойцы ХАМАС не осмелились бы напасть на Израиль. Атака 7 октября произошла потому, что в группировке "осознали слабость нынешнего правительства, худшего в истории страны, и напали".

Лапид отметил, что менять премьер-министра в военное время - плохо, но "факт того, что именно этот человек у власти, еще хуже".

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления и боевые действия возобновились 1 декабря.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПОЛИТИК, ПРЕМЬЕР, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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